Solberg: Vanskeleg å sjå for seg ein renominasjon av Tonning Riise

– Det er vanskeleg å sjå for seg. Det er eit spørsmål som vi i Høgres leiing òg vil vere tydeleg på overfor nominasjonskomiteen når den tida kjem. Det var ei alvorleg sak. Og det er ei alvorleg sak, seier Erna Solberg til Aftenposten.

Høgre fekk elleve varsel om Tonning Riise, og konkluderte i fjor med at han gjentekne gonger hadde brote dei etiske retningslinjene til partiet om seksuell trakassering, alkoholbruk og framferd overfor medlemmer.

Høgre sentralt vedtok mellom anna at han ikkje får delta på arrangement i regi av Unge Høgre og ikkje får delta på landsmøtet til partiet.

Solberg understrekar at Innlandet Høgre har ansvar for vedtaka sine mot Tonning Riise.

– Sentralt har vi gjort vedtak som avgrensar aktiviteten hans veldig, seier ho.

Ifølgje Klassekampen har lokale Høgre-leiarar i Hedmark opnar for å renominere Riise til Stortinget i 2021. I ein ringerunde utført av avisa seier seks lokale partileiarar at dei er opne for å diskutere renominasjon, fire seier nei og seks vil ikkje uttale seg.

– Høgre sentralt fatta i fjor vedtak om restriksjonar som gjeld ut denne stortingsperioden. Deltaking på nasjonale arrangement kan vurderast ved utgangen av året, men det er ikkje noko som tyder på at det vil skjer, seier Solberg.

