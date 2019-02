Steve Bannon til Nordiske mediedager i Bergen

innenriks

– Han har ikkje lagt nokon føringar på kva som kan snakkast om, men vi har fortalt han om kva vi har lyst til å snakke med han om, seier festivalsjef Guri Heftye i Nordiske mediedager til Dagens Næringsliv.

Ho stadfestar at Bannon blir ein av hovudattraksjonane under Nordiske mediedager i Bergen som blir frå arrangerte 8. til 10. mai.

I 2016 vart han henta inn for å leie Donald Trumps presidentvalkamp, og vart sjefstrateg. Etter åtte månader i jobben, måtte han gå av. Han arbeider no med å fremme høgrepopulistiske straumar i Europa før EU-valet i mai gjennom Brussel-baserte The Movement.

Ifølgje Heftye har konferansen ønskt seg Steve Bannon som gjest både fordi han var med på å endre det politiske landskapet i USA, men òg fordi han utvikla Breitbart frå å vere ei ukjend nisjeside, til å utfordre dei store, etablerte media.

– Han kallar tradisjonelle medium for «the opposition party», medan Donald Trump kallar media for «enemy of the people». Dette er sjølvsagt djupt problematisk. Krigen frå høgrepopulistar mot media er sjølvsagt noko vi vil ta opp under intervjuet, seier Heftye.

