Wara opnar for å kople bistand og returavtalar

Ifølgje Vårt Land skriv Wara i eit brev til Stortinget at regjeringa vil arbeide vidare med korleis regjeringsplattforma skal forståast og bli følgt opp for å oppnå fleire returar og returavtalar. Han ser bort frå ikkje at bistand kan koplast inn i det arbeidet.

– Norsk bistand kan bli omtalt i dialogen der slik bistand blir gitt, skriv han.

Etter nyttår har det vore strid mellom regjeringspartia KrF og Frp om regjeringsplattforma opnar for å bruke bistand som pressmiddel for å få land til å ta imot avviste asylsøkarar og andre borgarar som ikkje har lovleg opphald i Noreg.

Statsminister Erna Solberg (H) konkluderte med at plattforma ikkje opnar for eit slikt pressmiddel.

Ved utgangen av 2018 sat det 1.078 personar på asylmottak med utreiseplikt etter endeleg avslag. Etiopia, Eritrea, Iran og Irak skil seg ut som opphavsland for mange av dei. Noreg har returavtalar med Etiopia og Irak, men ikkje Eritrea og Iran.

