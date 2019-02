Bønder vil bruke Ikea-tomt i Vestby til jordbruk

innenriks

Andre nestleiar Frøydis Haugen i Bondelaget seier at jorda må brukast til matproduksjon og at vedtaket om å omdisponere må opphevast.

– Det er det einaste riktige. Argumentasjonane om å omdisponere har vore knytt til Ikea spesielt, og ikkje til at det skulle vere eit næringsområde, seier ho til Nationen.

Ikea har jobba med planar om å bygge nye varehus på fire tomter heilt fram til avgjerda om byggestans nyleg vart teken. Alle dei involverte kommunane har vorte informerte om avgjerda, og Ikea opplyser at dei framover vil samarbeide med kommunane for å finne dei beste løysingane for alle partar.

Dåverande kommunalminister Jan Tore Sanner (H) sa i 2013 ja til at Ikea kunne bygge varehuset på 70 dekar matjord i Vestby. Han peikte då på at etableringa kunne styrke utviklinga av Vestby sentrum.

Både Sanner og dåverande landbruksminister Sylvi Listhaug (Frp) valde å sjå bort frå innvendinga frå landbruksavdelinga til fylkesmannen, som hevda at omdisponeringa av matjorda var i strid med landbrukspolitikken.

