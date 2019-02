KNM Helge Ingstad på plass på Hanøytangen

innenriks

– Det er ein lettelse å sjå at fregatten er på veg inn til Hanøytangen no, seier Elisabeth Sandberg i Forsvarsmateriell til NTB torsdag formiddag.

Fregatten hadde allereie vorte heva cirka 1,5 meter i vatnet ved hjelp av lensing og drenering på havaristaden onsdag.

Vel framme ved hamna på Hanøytangen skal arbeidet med å heve og drenere fregatten fortsetje.

Raskare enn venta

Slepingen starta onsdag kveld. Forsvaret melde at det kunne ta opptil 24 timar å slepe fregatten Helge Ingstad frå havaristaden i Hjeltefjorden til Hanøytangen, men arbeidet har altså gått raskare enn venta.

– Det er framleis to døgn igjen med intens jobbing for å få Helge Ingstad over på lekter og etter kvart levere båten tilbake til Haakonsvern, seier bergingsleiar Anders Penna i BUA, selskapet som er ansvarleg for planlegginga og gjennomføringen av sjølve hevingsoperasjonen.

Besetninga deltar

Delar av mannskapet som var om bord under kollisjonen i Hjeltefjorden 8. november, bidrar i arbeidet med å tømme fregatten for vatn.

– Det er dei som kjenner fartøyet best. Dei har med seg lensepumper. Dette er kjende oppgåver som dei har øvd på, seier Sandberg.

Rundt 120 besetningsmedlemmer skal delta i dette arbeidet. Vanndreneringen vil ta mellom to og tre døgn, ifølgje Bergens Tidende.

Kritiske vêrforhold

Når fregatten er heva og det meste av vatnet borte, skal han plasserast på ein lekter. Sandberg kallar dette for ein kritisk fase i aksjonen.

– Det er venta vind i området i helga. Det er kritisk når fregatten skal setjast på lekteren. Vind kan gjere at tungt utstyr kan slenge rundt, noko som utgjer ein stor fare, seier Sandberg til NTB.

Arbeidet med heve fregatten opp på lekteren avheng dermed av vêrforholda.

– Vi set sikkerheita til personellet først og sjekkar vêret kontinuerleg. Vi har eigen meteorolog som gir løpande oppdateringar, seier ho.

Sandberg reknar med at fregatten er på plass på Haakonsvern innan søndag.

