Kommunane må stå på for å sikre nok kvalifiserte engelsklærarar i 2025

innenriks

Det viser tal frå Utdanningsdirektoratet og Kunnskapsdepartementet.

På landsbasis er det 9.200 engelsklærarar som manglar fordjuping, det vil seie 39 prosent av dei som underviser i faget. I alle fylka er det også i dette faget gapet er størst. I Telemark manglar halvparten av engelsklærarane kompetansen som om seks år vil vere eit krav. I Aust-Agder er delen 45 prosent, medan i Vest-Agder og Rogaland er det 43 prosent.

1. mars går søknadsfristen ut for lærarar som vil ta vidareutdanning i norsk, matte og engelsk og dermed få fordjupinga regjeringa vil dei skal ha for å få undervise om seks år.

Av mattelærarane manglar snautt 9.000 kompetansen som trengst og i norsk er talet 7.000.

– Mange må søke

– Det er viktig at vi held oppe tempoet og at mange lærarar søker, seier Guri Melby, som sit i utdanningskomiteen for Venstre, til NTB.

– Vi bruker 1,6 milliardar statlege kroner på dette, og grunnen til at vi prioriterer dette så høgt, er at vi veit at kompetansen til lærarane er avgjerande for læringa til elevane, fortset ho.

På spørsmål om i kva grad ein kan sjå at satsinga på vidareutdanning har verka på resultata i skulen, påpeikar ho at dette er eit komplekst område å forske på.

– Men vi har undersøkingar som viser at lærarane endrar undervisningspraksis når dei har gått på vidareutdanning, seier Melby.

Vidareutdanningstilbodet blir delvis finansiert av staten, delvis av kommunane, og dessutan bidreg lærarane med noko «eigentid».

Spleiselag

Sidan 2014 har meir enn 27.000 lærarar fått tilbod om vidareutdanning i norsk, engelsk eller matte. I fjor søkte 10.000 lærarar på ordninga, som er eit samarbeid mellom kommunane og staten, og 7.200 fekk plass. Det er kommunane som avgjer kven som får delta.

Kompetansekravet er Høgres hjartebarn og vart vedtatt i Stortinget i 2015, til store protestar frå organisasjonane til lærarane. Også i opposisjonen er det frykt for at strenge kompetansekrav vil bidra til lærarar ikkje lenger kan undervise i fag dei har lang erfaring med, og at det vil føre til lærarmangel.

