Politiet leita etter antekne kidnapparar blant Dagens Næringslivs lesarar

innenriks

19. januar i år fekk sjefredaktøren ei rettsleg avgjerd med krav om å utlevere data som kunne bidra til å identifisere lesarar av ein artikkel avisa publiserte i slutten av juli i fjor, skriv Aftenposten.

Under tittelen «Tom Hagen tjente 174 millioner på strøm og eiendom i fjor» skreiv DN at investoren dei siste elleve åra har hatt ei inntening på 1 milliard kroner på kraftsal og eigedom.

Aftenposten skriv at dei har fått opplyst frå ei kjelde i politiet at etterforskarane prøvde å finne ut om det var mogleg å spore kven som har lese artikkelen, enten via IP-adresse eller brukerinnlogging.

Anne-Elisabeth Hagen vart meld sakna av ektemannen Tom Hagen 31. oktober i fjor. Politiet meiner nyheitsoppslag om Hagens rikdom kan ha inspirert dei antekne kidnapparane.

Etter å ha konsultert ein advokat og Norsk Redaktørforening gjekk Amund Djuve med på å utlevere materialet til politiet.

– Eg vurderte om det var riktig å gi ut informasjonen retten påla meg. Denne saka reiser ikkje presseetiske spørsmål, men dreier seg om rettane til lesarane, seier Djuve.

Etterforskingsleiar Tommy Brøske kan ikkje kommentere saka utover å stadfeste at dei har vore i dialog med Dagens Næringsliv.

Torsdag var det fire månader sidan Anne-Elisabeth Hagen (68) forsvann frå heimen sin i Lørenskog.

