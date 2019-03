Éin av ti lokalpolitikarar «forsvinn» i valet i haust

innenriks

Det svarer til ein reduksjon på omkring 12 prosent, viser ei berekning Kommunal Rapport har gjort.

I dei kommunane og fylka som slår seg saman, forsvinn så mange som ein tredel av plassane i kommunestyre og fylkesting.

Det er primært dei mange samanslåingane av kommunar og fylke som fører til at færre lokalpolitikarar no blir valde inn. Det skal ifølgje Kommunal Rapport vere val til 80 færre kommunestyre og fylkesting i haust enn for fire år sidan.

Det blir 1.345 færre lokalpolitikarar i fylke og kommunar som slår seg saman. Samtidig blir det 92 færre lokalpolitikarar i andre kommunar.

Ifølgje oppteljinga til avisa skal det veljast inn 9.904 lokale og regionale politikarar i valet i haust.

(©NPK)