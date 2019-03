Elevar varslar klimastreik fleire stader i landet

innenriks

Det blir elevaksjonar i Arendal, Bodø, Tromsø, Oslo og Kristiansand, skriv NRK.

– Klimaendringane krev umiddelbar handling og for mange ungdom utan røysterett er dette det sterkaste verkemiddelet vi har for å bli høyrde, seier leiar Lea Justine Nesheim (18) i Vest-Agder Natur og Ungdom.

Den svenske klimaaktivisten Greta Thunberg (16) har vorte eit ikon for elevaksjonen for klimaet, som no spreier seg frå land til land i Europa etter at den svenske jenta innleidde skulestreiken sin for klimaet i fjor. Titusenvis av elevar har aksjonert mot det dei meiner er manglande handlekraft i møte med klimaproblemet.

– Kvifor skal vi gå på skule for å studere til ei framtid vi ikkje har trua på, spør Sigurd Cottis Hoff, som er medarrangør av protestane i Tromsø.

