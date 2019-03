Forslag om ny tolkelov: Barn skal ikkje tolke for foreldre

innenriks

Kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H) la fredag fram eit forslag til ei ny lov som skal regulere bruken av tolk hos offentlege styresmakter.

– God kommunikasjon er avgjerande for å gi personar med manglande norskkunnskap betre rettssikkerheit, riktig helsebehandling og god oppfølging hos offentlege styresmakter. Når det er behov for tolk, er det viktig at tolken er kvalifisert, seier Sanner.

Han har fått fleire tilbakemeldingar om situasjonar der feil tolking har ført til misforståingar, brot på teieplikta og alvorlege hendingar der til dømes foreldre ikkje har fått forklart kvifor barnet deira har døydd på sjukehus. Det er også tilfelle der tolken er inhabil.

– Lova skal sikre betre rettssikkerheit, forsvarleg hjelp til dei som ikkje kan norsk og auke tilliten til norske styresmakter. Dette er særleg viktig for å sikre god integrering, seier kultur- og likestillingsminister Trine Skei Grande (V).

Lovforslaget stiller krav til kvalifikasjonar, teieplikt og habilitet. Barn og familiemedlemmer skal ikkje måtte vere tolk. Vidare vil det bli sett krav om utvida politiattest for tolkar som tar oppdrag for mellom anna politiet og domstolane.

