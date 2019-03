Fylkesmannen i Agder seier ja til bikubar i tettbygde strøk

innenriks

Tre bikubar i det tettbygde bustadfeltet er ingen vesentleg helserisiko. Dei om lag 5 prosentane av befolkninga som er alvorleg allergisk overfor bistikk, må leve med denne risikoen, uttaler Fylkesmannen.

Betydinga insekta har for pollinering av blomstrar, tre og andre planter er enormt stor. Det blir tilrettelagt for bihald også i bymessige strøk, og det blir forska på levevilkåra og tydinga til insekta i ei verd der insekt er i tilbakegang. Det må leggast til grunn at nyttefunksjonen til biene er stor, og at det skal mykje til for å avgrense deira leveområde, heiter det.

