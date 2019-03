Grande seier seg inhabil i saker som gjeld populær Venstre-ordførar

innenriks

– Eg definerer Bjørlo som ein nær venn, seier Grande til NTB.

Bjørlo, som er ordførar i Eid, kritiserte i fjor haust distriktsprofilen til sitt eige parti og regjeringa. Grande skal ha omtalt Bjørlo som «psykopat», ifølgje blant andre VG.

– Eg kjem aldri til å kommentere desse rykta, seier ho.

Grande seier til NTB at årsaka til at det blir utnemnt settestatsråd, er at dei to er nære venner og at ho derfor meiner ho ikkje kan behandle ein klage knytt til styret i Noregs korpsforbund, der Bjørlo er styremedlem.

Grande opplyser at dei to har kjent kvarandre sidan dei var tenåringar, og at dei har brukt mykje fritid saman.

– Han var samd med meg i vurderinga av at for å vere på den sikre sida var det riktig å fråtre i denne saka, seier Grande.

Kongen i statsråd utnemnde fredag ein annan Venstre-statsråd, forskings- og høgare utdanningsminister Iselin Nybø, som settestatsråd i saker som gjeld Bjørlo.

– Utnemninga gjeld ved behandling av saker i Kulturdepartementet der statsråd Grande på grunn av relasjonen sin til Alfred Bjørlo er inhabil eller ønsker å fråtre fordi det finst omstende som medfører at ho er nær grensa for inhabilitet, heiter det i ei kunngjering frå Statsministerens kontor.

(©NPK)