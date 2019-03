Grasavlingane meir enn halverte på Austlandet i fjor

innenriks

Grasavlingane i fjor var 2,05 millionar tonn rekna som tørt høy. Det er vel 21 prosent lågare enn året før, viser tal frå Statistisk sentralbyrå.

Store delar av landet opplevde den verste tørkesommaren på over 50 år, og det var særleg Austlandet som vart ramma. I Akershus og Oslo vart grasavlinga i 2018 over 60 prosent lågare enn året før, medan nedgangen i Vestfold var 55 prosent. I Telemark var avlingane 47 prosent mindre enn året før og i Oppland og Buskerud 43 prosent.

Også for andre grovfôrvekstar var det ein markant nedgang i avlingsnivået frå 2017 til 2018. I 2017 vart det hausta 116.000 tonn med andre grovfôrvekstar, mot 180.000 tonn året før. Dette svarer til ein nedgang på 36 prosent på landsbasis. Også her finn vi den største avlingsnedgangen i fylka på Austlandet.

Sjølv om tørken òg var påviseleg for ein del av potetprodusentane, var potetavlinga for landet sett under eitt høgare i fjor enn året før. Potetavlinga i 2018 er berekna til 326.000 tonn, ein auke på 3,5 prosent frå 2017.

I Akershus og Oslo førte tørken til ein nedgang i potetavlinga på 18 prosent. I Østfold var avlingsreduksjonen på 15 prosent, medan reduksjonen i Hedmark og Buskerud var på om lag 6 prosent.

Nedgangen i avlingane på Austlandet vart vege opp av auke i avlingane i mellom anna Rogaland og Trøndelag. Der var potetavlingane høvesvis 25 og 20 prosent høgare i fjor enn i 2017.

