SSB-forskar: Siv Jensen tar feil om hovudårsaka til barnefattigdom

– Det stemmer ikkje det Siv Jensen hevdar, at det er innvandring som er hovudårsak til at forskjellane aukar i Noreg. Ho tar feil, seier forskar i Statistisk sentralbyrå, Rolf Aaberge, til NRK.

Han presiserer at skilnadene mellom rike og fattige har auka her i landet sidan tidleg på 90-talet.

Reform i 1992

– Skattereforma i 1992 var ein viktig faktor for auka økonomiske forskjellar. Den gongen vart kapitalinntekta endra til ei meir sjenerøs skattlegging enn tidlegare for dei rike, seier forskaren.

Han seier innvandring bidrar til auka forskjellar, men reagerer på Jensens påstand om at innvandring er hovudårsaka.

– Den viktigaste grunnen til økonomisk forskjell er auken i inntekta til dei aller rikaste, seier Aaberge.

Hovudårsaka

– Tala lyg ikkje: 85 prosent av auken i barnefattigdom er innvandrarar. Venstresida seier dei vil kjempe mot forskjellar og barnefattigdom, men vil ikkje gjere noko med det som er den største drivaren av dei alle, nemleg innvandring, sa Siv Jensen til VG tidlegare fredag.

Ho og SV-leiar Audun Lysbakken deltok i ein oppheita debatt i Politisk kvarter på NRK fredag morgon. Då tok Jensen opp att at innvandring er hovudårsaka til barnefattigdom.

– Den aller viktigaste grunnen er at for mange barn veks opp i familiar som ikkje klarer å forsørgje seg sjølve, og hovudvekta av dei har innvandrarbakgrunn. Det er eit uomtvisteleg faktum, sa ho.

– Feilinformerer

Lysbakken meiner utsegnene til finansministeren er feil.

– Skilnadene aukar, og den viktigaste årsaka er at dei på toppen drar frå. Det er no slått fast ein gong for alle. Det er skremmande om finansministeren ikkje forstår at auka forskjell handlar om mykje meir enn fattigdom, seier Lysbakken til NTB.

