Svakt opp på Oslo Børs

innenriks

Denne veka har marknaden i Oslo opplevd ein samla nedgang på 0,6 prosent.

Omsetninga fredag vart 3,66 milliardar kroner. Equinor toppa lista over dei mest omsette selskapa, men fall 0,4 prosent til 191,6 kroner. Mowi på andreplass aukar 1,6 prosent.

Lerøy gjorde det best blant dei store selskapa, med ein kursvekst på 3,5 prosent. Petroleum Geo-Services gjorde det dårlegast, med ein tilbakegang på 3,4 prosent.

Sjømatsektoren utmerkte seg mest i positiv retning og enda opp 2 prosent. I negativ retning var det råvaresektoren som markerte seg, med eit fall på 0,9 prosent.

Fredag svekte krona seg med 0,3 prosent mot euro, og 1 euro kostar no 8,55 kroner. Krona svekte seg med 0 prosent mot amerikanske dollar, noko som inneber at 1 dollar kostar 9,73 kroner. Denne veka har krona styrkt seg 0,9 prosent mot euroen og 0,4 prosent mot dollaren.

Eit fat nordsjøolje blir omsett for 65,1 dollar ved børsslutt fredag, ein nedgang på 80 cent sidan torsdag ettermiddag. Amerikansk lettolje (WTI) blir handla for 56,3 dollar per fat, 70 cent lågare sidan torsdag.

Wall Street hadde ein god start på handledagen. Rundt klokka 17.30 norsk tid er den breie indeksen S & P 500 opp 0,3 prosent. Nasdaq-indeksen stig 0,3 prosent, medan industriindeksen Dow Jones klatrar 0,2 prosent.

Pilene peikar oppover også på dei viktigaste børsane i Europa. I Frankfurt steig den tyske DAX-indeksen med 0,7 prosent, medan CAC 40-indeksen i Paris klatra 0,5 prosent. Ved 17.30-tida låg FTSE 100-indeksen i London an til å stige 0,4 prosent.

I Asia avslutta Nikkei-indeksen i Japan opp 1 prosent. Hang Seng-indeksen i Hongkong enda opp 0,6 prosent.

(©NPK)