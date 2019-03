Fastlegar har oppdaga fleire feil i medisinleveransar til pleietrengande

innenriks

Norsk Medisinaldepot (NMD) leverer multidoserullar mellom anna til sjukeheimar i kommunane og heimesjukepleia. NMD eig apotekkjeda Vitus, som etter ein anbodsrunde er leverandør av multidoserullar til 72 kommunar. Feila kan dermed gjelde fleire kommunar, ifølgje Rogalands Avis.

– Situasjonen er urovekkjande og potensielt ille, seier helsesjef Tord A. Haaland i Stavanger kommune. Han vurderer sanksjonar mot leverandøren.

Sidan midten av januar har han fått ei rekke avviksmeldingar frå fastlegar og sjukeheimslegar i Stavanger. Dei rapporterer mellom anna om feil styrke på medisinar eller manglande medisinar.

Kommunaldirektør Helge Garåsen i Trondheim kallar situasjonen alvorleg og seier kommunen må bruke mykje tid og ressursar på å rette feila.

Også helse- og sosialdirektøren i Kristiansand er bekymra.

– Vi er bekymra og vel å dokumentere medisineringa frå dag til dag for å unngå å gi pasientane feildoseringar. Denne typen kvalitetssikring meiner eg er den einaste måten å unngå fatale konsekvensar på, seier Wenche Dehli.

NMD opplyser at alle feil har vorte rette så snart dei er oppdaga og beklagar hendinga.

– Vi erkjenner at leveransen dei første to driftsmånadene ikkje har vore på eit tilfredsstillande nivå. Grunna ekstraordinære problem med legemiddelmangel i Noreg har ikkje alltid kommunane fått beskjed så tidleg som ønskeleg. Her må vi jobbe med å bli betre, seier strategidirektør Miriam Skåland i NMD.

