Forskarar i Tromsø knyter hjarteflimmer til demens

Det er forsking.no som omtaler samanhengen mellom hjarteflimmer og demens, som lenge har vore mistenkt, men ikkje så tydeleg påvist før.

– Når vi no har tre uavhengige studiar som viser det same, då kan vi slå fast at det er ein samanheng mellom atrieflimmer og demens. Vi finn det både i tverrsnittsstudie og når vi følgjer personane over år, seier hjarteforskar Henrik Schirmer, ein av forskarane bak den norske studien, ein test av kognitiv funksjon i den såkalla Tromsøundersøkinga. Han er no professor ved Universitetet i Oslo.

Tromsøundersøkinga er Noregs mest omfattande befolkningsundersøking gjennom 45 år og inneheld mellom anna eit register basert på sjukehusjournalar som viser førekomst av atrieflimmer i Tromsø sidan 1986. Det vart gjort testar av dei kognitive funksjonane til befolkninga fleire gonger, og så vart resultatet hos personar med hjarteflimmer samanlikna med resultata hos dei som ikkje hadde lidinga.

På ein test av evna til å raskt slå ned på ein bokstav på eit tastatur, var skilnaden svært stor. Personar med hjarteflimmer hadde 40 prosent større nedgang i kognitiv funksjon over sju år enn dei utan flimmer. Ei årsak kan vere at atrieflimmer medfører ujamn oksygentilføring til hjernen.

Studien frå Tromsø vart publisert hausten 2017. Dei to andre undersøkingane som hadde liknande resultat er frå USA.

