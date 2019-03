Fylkeslegen opnar tilsyn etter at bebuar døydde etter bad i omsorgsbustad

innenriks

Vatnet i varmtvasstanken var i forkant av ulykka skrudd opp på grunn av legionellasmitte i omsorgsbustaden. Vatnet i tanken kan derfor har vore 70 grader, opplyser fylkeslege Jan-Arne Hunnestad i Vestfold og Telemark til VG.

– Det vi veit er at den aktuelle institusjonen har hatt legionella i varmtvassanlegget, så temperaturen vart skrudd opp tidlegare. Samtidig skal det vere slik at dei har innført nye rutinar for å sikre at det ikkje vart nokon brannskadar som følgje av at dei skrudde opp temperaturen, seier Hunnestad.

Hendinga skjedde søndag 24. februar i Færder kommune. Mannen vart heist ned i badekaret ved hjelp av personheis. Han fekk store brannskadar og døydde av skadane torsdag kveld.

Ifølgje fylkeslegen er den normale temperaturen i varmtvasstankar 60 grader. Hunnestad understrekar at dei ikkje kjenner til om temperaturen var skrudd ned igjen før hendinga, eller om varmtvasstanken framleis hadde ein temperatur på over 70 grader.

Også politiet etterforskar saka, og både pleiaren som hadde ansvar for mannen og Færder kommune risikerer straff. Pleiaren har status som mistenkt, og eitt av punkta politiet undersøker er om den tilsette kjente på vatnet før bebuaren vart senka ned i badekaret.

(©NPK)