Høgre vil ha EØS – eller ny folkerøysting om EU-medlemskap

Dei siste månadene har debatten om EØS-avtalen blussa opp, ikkje minst fordi datoen for brexit nærmar seg.

Misnøya med avtalen har dei siste åra vakse kraftig i LO. Mellom anna har fleire avdelingar av det mektige Fellesforbundet tatt til orde for å seie nei til avtalen, noko som aukar moglegheita for at forbundet snur på landsmøtet til hausten. Også i Frp har motstanden vakse.

No tar Høgre bladet frå munnen. I utkastet til utanrikspolitisk resolusjon som skal vedtakast på landsmøtet neste helg, seier partiet rett ut at det einaste alternativet til EØS-avtalen er eit fullverdig norsk medlemskap i EU.

– Dersom det blir aktuelt, må det haldast folkerøysting om norsk EU-medlemskap, heiter det i utkastet.

I talen sin til NHOs årskonferanse i januar, åtvara statsminister Erna Solberg mot å setje EØS-avtalen i spel.

– Blir det skapt uvisse om EØS-avtalen, så blir det skapt ikkje berre uvisse om jobbane i eksportnæringane. Det blir skapt uvisse for heile det norske samfunnet, sa Solberg.

Til så lenge er det klart fleirtal på Stortinget for EØS. Både Høgre, Arbeidarpartiet, KrF og Venstre ønsker å behalde avtalen.

