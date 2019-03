Legemiddelverket har inntrykk av at ei betydeleg mengde pasientar er ramma av medisinfeil

innenriks

Saka vart kjent i Rogalands Avis måndag morgon. Allereie same ettermiddagen kalla Statens legemiddelverk inn leverandøren av medisinane, Norsk Medisinaldepot (NMD), inn på teppet.

– I møtet har det vorte avgjort av vi vil ha ei mest mogleg fullstendig oversikt over kva som har gått gale, kor mange pasientar som har vorte ramma, og kva ein vil gjere for å unngå at noko slikt kan skje igjen, seier medisinsk fagdirektør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen til avisa etter møtet.

Legemiddelverket reknar med å få overlevert ein rapport om saka måndag kveld, før det blir planlagt eit nytt møte med NMD tysdag morgon.

Så langt har fleire legar i Stavanger, Kristiansand og Trondheim oppdaga alvorlege feil i pakka med ferdigdoserte tablettar. NMD eig apotekkjeda Vitus, som etter ein anbodsrunde er leverandør av multidoserullar til 72 kommunar.

Uvisst kor mange som er ramma

Kor mange pasientar som er ramma, kor mange kommunar det dreier seg om, og kva for konsekvensar det har fått er noko av det Legemiddelverket ønsker svar på i rapporten dei skal få frå NMD.

– Vi veit ikkje om det har oppstått nokon skadar på grunn av dette. Men vi har inntrykk av at det er ei betydeleg mengde pasientar som er ramma, seier Madsen til Rogalands Avis.

Legemiddelverket har gitt saka full prioritet og seier at dei ser svært alvorleg på situasjonen.

NMD opplyser at alle feil har vorte retta så snart dei er oppdaga og beklagar hendinga.

– Vi erkjenner at leveransen dei første to driftsmånadene ikkje har vore på eit tilfredsstillande nivå. Grunna ekstraordinære problem med legemiddelmangel i Noreg har ikkje alltid kommunane fått beskjed så tidleg som ønskeleg. Her må vi jobbe med å bli betre, seier strategidirektør Miriam Skåland.

Høie: Viktig å finne ut kva som har skjedd

NTB har stilt strategidirektøren eit konkret spørsmål om kor mange kommunar som er omfatta, men ho har ikkje svart på dette – utover at det dreier seg om «enkelte feil i overføringen fra tidlegere leverandør» i oppstartsfasen.

Vidare opplyser Skåland at det, så langt selskapet kjenner til, ikkje er anna enn multidoseleveransar som er omfatta.

Helseminister Bent Høie (H) understrekar i ein kommentar til NTB at pasientane skal vere trygge på at dei får riktige medisinar.

– Det er viktig at dei involverte finn ut kva som har skjedd. Det er òg viktig at dei har gode system for å rapportere avvik, og at dei lærer av feil, slik at dette ikkje skjer igjen, seier helseministeren.

