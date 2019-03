NRK: Tolk for norske styrkar i Afghanistan skal vere drepen

innenriks

Familien opplyser at Siddique vart drepen utanfor heimen sin i Kama-distriktet i Jalalabad i Afghanistan fredag førre veke.

Siddique jobba som tolk for dei norske styrkane i Afghanistan i 2010, og prøvde i etterkant å få opphald i Noreg. Men, som mange av tolkane som bidrog på norsk side fekk, fekk han avslag på søknaden.

Offisielle kjelder har ikkje opplyst til NRK kva som kan vere bakgrunnen for dødsfallet, men familien meiner han vart drepen på grunn av jobben for dei internasjonale styrkane.

– Eg gjekk ut av huset saman med han, og vi var på veg til bryllaup. Vi vart angripe med skot frå alle kantar. Han fekk to skot i brystet, og fall i bakken. Deretter vart han skoten i bakhovudet. Han vart skoten og drepen framfor auga på meg, fortel broren Abdullah Siddique.

Forsvaret stadfestar

Rundt 50 afghanske kamptolkar som jobba saman med norske styrkar i ISAF-operasjonen i Afghanistan, søkte om opphald i Noreg. 23 fekk innvilga asyl i ettertid, medan 26 andre fekk avslag. I 2015 opplyste fleire av dei at dei var drapstrua og fryktar for livet. I Afghanistan er dei stempla som forrædarar etter å ha jobba med dei norske styrkane.

Ifølgje NRKs opplysningar fekk ikkje Siddique våpentrening og han bar heller ikkje våpen då han jobba for dei norske styrkane. Forsvaret stadfestar overfor NRK at Samiullah Siddique jobba for dei.

– Forsvaret stadfestar at Samiullah Siddique jobba som tolk for Forsvaret i ein periode i 2010, seier pressevakt Sigurd Tonning-Olsen ved Forsvarets operative hovudkvarter.

Abdullah Siddique seier broren òg var tolk for styrkar frå Australia og Canada.

– Sa han var i fare

NRK får opplyst at Siddique, som lèt etter seg seg kone og to barn, fekk drapstruslar underteikna av terrorgruppa IS for nokre år sidan. Han skal òg ha fått truslar frå Taliban.

– Det er Taliban som er aktive i området vårt. Han fekk fleire truslar som følgje av arbeidet sitt for nordmennene. Først jobba han for Nato, deretter for dei norske styrkane. Etter at dei avslutta, vart han oppsagt. Han sa til alle at livet hans var i fare, men ingen høyrde på han, seier Abdullah Siddique.

(©NPK)