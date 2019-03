Raja foreslo at Venstre skulle få næringsministeren

innenriks

– Vi har hatt tre stempel på oss: Venstre som næringspartiet, Venstre som lærarpartiet og Venstre som vinglepartiet. Det einaste som står igjen, er «Vingle-Venstre». Det er ikkje slik vi ser det, men av folk der ute, seier finanspolitisk talsperson i partiet til Dagens Næringsliv.

Nokre dagar før landsmøtet til partiet på Hell i Trøndelag, der Venstre samlast i botnen av meiningsmålingane, fortel Raja korleis han meiner partiet burde komme seg opp som næringsparti.

– Spør du Venstre-folk i den indre kjernen i Oslo, vil alle meine at vi sjølvsagt er næringspartiet. Problemet er at folk der ute ikkje oppfattar oss som det. Eg vil at Venstre igjen på folkemunne skal vere små- og partiet til mellomstore bedrifter, seier han.

Han meiner Venstre i regjering har fått gjennomslag for mykje god næringspolitikk, mellom anna nye såkornfond, betre rettar for gründerar, redusert skatt på arbeidande kapital og ny opsjonsordning for små- og mellomstore bedrifter.

Tysdag held Trine Skei Grande pressekonferanse før landsmøtet til helga. Bakteppet er nedslåande målingar med eit snitt i februar på 2,6 prosent, og fleire månader med bråk.

Avisa har spurt partileiaren korleis partileiinga svarer på Rajas forslag under regjeringsforhandlingane, og kvifor Venstre ikkje bad om å få Næringsdepartementet.

– Vi fekk mange ulike innspel frå både Venstres stortingsrepresentantar og andre under regjeringsforhandlingane. Men vi kommenterer ikkje interne forhandlingar, svarer statssekretæren hennar Jan-Christian Kolstø.

