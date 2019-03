Støre står fast ved oljekompromiss frå 2017

innenriks

Det er no stor oppslutning i Aps fylkeslag om å stramme inn oljepolitikken og forkaste kompromissa partiet inngjekk med seg sjølv i 2017. Men Støre held fast ved kompromisset.

– Eg står på partiprogrammet som vi har vedtatt for perioden 2017–2021. Eg meiner vi fatta eit godt og balansert vedtak i 2017. Her lèt vi mogleg konsekvensutgreiing i delar av områda liggje, vi vernar områda rundt Lofoten og vi opnar for kunnskapsinnhenting i dei sørlegaste områda, i forlenging av der det er aktivitet i dag, skriv Støre i ein SMS til NTB.

Diskutert i snart 20 år

Ap-leiaren peikar på at dette er ei spesiell sak som har vore diskutert i snart 20 år utan at det er sett i gang nokon aktivitet – og at regjeringa i realiteten har lagt saka død i denne perioden.

– Denne saka kjem til debatt på landsmøtet, der vi har god tradisjon for å søke samlande løysingar, seier han.

213 av 300 delegatar på Arbeidarpartiets landsmøte i april ligg an til å stemme imot kompromisset om oljeverksemd i Lofoten, Vesterålen og Senja, ifølgje ei oppteljing VG har gjort basert på vedtak i fylkesårsmøta.

Har åtvara Ap

Partileiaren har fått med seg diskusjonane og vedtaka om saka på fylkesårsmøta, seinast i helga.

– Eg merker meg at vedtaka dei aller fleste stadane understrekar betydninga av olje- og gassnæringa – for arbeidsplassar, verdiskaping og teknologiutvikling. Kompetansen og fagfolka i denne næringa er avgjerande for Noregs industriutvikling framover, òg for overgangen til fornybarsamfunnet, seier han.

Fleire representantar for oljenæringa har åtvara Ap mot å skrote oljekompromisset. Leiar Karl Eirik Schjøtt-Pedersen i Norsk olje og gass seier til NTB at han forventar at «Arbeidarpartiet ikkje skaper uvisse om arbeidsplassen til nesten 200.000 menneske».

