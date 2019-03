Dyreparken: Sjimpansen Julius prøvd forgifta med narkotika

innenriks

Det var i vinterferien at Julius vart sjuk i Dyreparken i Kristiansand. Det er stadfesta frå St. Olavs hospital at han fekk i seg narkotika, opplyser Dyreparken tysdag.

– Vi er sjokkerte, seier veterinær Rolf-Arne Ølberg.

Torsdag 21. februar gjekk Julius inn i ein psykoseliknande tilstand der han mellom anna påførte seg sjølv alvorlege bitkadar i armen. Etter å ha fått behandling er han no utanfor livsfare.

– Dette kunne ha gått mykje verre, og det kunne like godt ha tatt livet av Julius, seier Ølberg.

Kan skru opp korkar

Julius er den einaste av sjimpansane i parken som kan skru opp ein skrukork, og han har vore glad i å drikke brus frå flasker. Blodprøver frå Julius inneheldt narkotika. Mistanken går ifølgje Dyreparken mot ei plastflaske som same dag vart funne på Apeøya og som Julius er observert med.

Saka er politimeld, og flaska skal undersøkast av politiet for ytterlegare spor. Dyreparken jobbar parallelt med å gjennomgå opptak frå alle overvakingskamera frå den aktuelle dagen.

Såret gror

– Dagane etter har hovudfokuset vårt vore å passe på Julius. Vi er først og fremst utruleg takknemlege og glade for at det ser ut til å gå bra med han. Såret gror no, og Julius oppfører seg normalt, seier Rolf-Arne Ølberg.

Dyreparken håper at politiet finn spor som kan føre til oppklaring av saka. Politiet er interessert i å komme i kontakt med gjester som kan ha informasjon, og folk blir bedne ringe 02800.

Vaks opp hos menneske

Julius vart fødd i desember 1979 og nærmar seg dermed 40 år. Då han som nyfødd vart avvist av mor si og måtte vekse opp hos menneske, vart han heile Noregs kjæledegge og kjendis.

Dei siste 14 åra har han vore leiaren i flokken i det store kollektivet i Apejungelen i Dyreparken, der han lever eit roleg og trygt tilvere, som sjef og far. Gjennom åra har Julius vorte far til fleire ungar. Av dei mest kjente er sønene Julius Junior i 2003, Linus i 2006 og dottera Yr i 2011.

