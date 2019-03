Kraftig Ap-fall i ny VG-måling

innenriks

Etter målingar langt ned på 20-talet har Ap sakte, men sikkert auka oppslutninga si i haust og vinter og både i VGs januar- og februarmåling nådde partiet 29,7 prosent. I mars har oppslutninga altså falle med 5,4 prosentpoeng til 24,3 prosent.

– Det er vanskeleg å komme utanom at støyen i den siste tida rundt Trond Giske er ei viktig hovudårsak til tilbakegangen for Arbeidarpartiet på partibarometeret vårt for VG i mars. Når det blir negativt søkelys på indre usemje og personar, så reagerer veljarane, seier dagleg leiar Thore Gard Olaussen i Respons Analyse, som har gjennomført målinga.

Aps partisekretær Kjersti Stenseng er samd i at all merksemda rundt Giske den siste tida har fått veljarane til å reagere.

– Gjennom dei siste åra har vi sett at personstrid og negativ merksemd knytt til enkeltpolitikarar, gjer at vi har fått oss ein dupp på meiningsmålingane. Det verkar som det òg er tilfelle når det gjeld denne målinga, seier ho.

Venstre er det andre partiet på målinga som går på ein kraftig smell. Dei fell frå 3,9 til 2,8 prosent.

– Venstre har lege noko høgare på målinga vår, men 2,8 prosent er det lågaste vi har målt for Venstre sidan januar 2006, seier Olaussen i Respons Analyse.

Men Venstre-leiar Trine Skei Grande har likevel trua.

– Eg veit kva som skal til. Eg har gjort det før: Eg har løfta oss frå slike tal tidlegare og komme tilbake i gode val. Eg veit kor mykje det krev og kor stor jobb det er, seier Grande.

Andre hovudtal frå målinga: Høgre går fram frå 22,9 til 24,3 prosent, Frp går fram frå 10,5 til 12,6, Sp går fram frå 12,2 til 14,6, Raudt går fram frå 3,6 til 5, MDG går tilbake 0,5 til 3,3 og KrF ligg uendra på 3,8 prosent.

(©NPK)