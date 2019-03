Legemiddelverket: Opptil 7.000 pasientar er omfatta av medisinmangelen

innenriks

Det opplyser medisinsk fagdirektør Steinar Madsen i Statens legemiddelverk til NTB.

Han understrekar at det ikkje dreier seg om feil medisinar.

– Medisinane i posane er riktig. Ingen treng å vere bekymra for feil medisinar. Problemet er mangelen på medisinar, seier Madsen.

728 avvikmeldingar

– Vi har gått gjennom saka og har funne ut at NMD har fått inn 728 avvikmeldingar frå legar på grunn av manglande medisinar i multidoseposar og andre problem. Det er òg andre årsaker og feil, men det er hovudfeilen, fortset Madsen.

Han forklarer at det i ei liste som blir lagt ved multidoseposen, er det markert at det er legemiddelmangel.

– Men det er usikkert om denne markeringa har vore tydeleg nok slik at dei som har delt ut multidosen, har sett at legen må ordne opp. Legane må få beskjed for å skrive ut resept på annan medisin. Men vi veit ikkje kor godt dette har komme fram til legen. Det er det vi er usikre på, seier Steinar Madsen.

Overfor NTB understrekar strategidirektør Miriam Skåland i NMD at dei 7.000 pasientane kan vere ramma av legemiddelmangel, men at det ikkje er riktig å seie at dei 7.000 er ramma av feilpakking.

– Vi jobbar saman med kommunane og Statens legemiddelverk for å løyse den historisk høge legemiddelmangelen vi har i Noreg. Vi må finne gode løysingar for å få ut informasjon, seier Skåland.

Kalla inn til møte same dag

Saka vart kjent i Rogalands Avis måndag morgon. Allereie same ettermiddag kalla Statens legemiddelverk leverandøren av medisinane, Norsk Medisinaldepot (NMD), inn på teppet. Deretter vart det endå eit møte måndag formiddag.

NMD eig apotekkjeda Vitus, som etter ein anbodsrunde er leverandør av multidoserullar til 72 kommunar. NMD har beklaga hendinga.

– Vi erkjenner at leveransen dei første to driftsmånadene ikkje har vore på eit tilfredsstillande nivå. Grunna ekstraordinære problem med legemiddelmangel i Noreg har ikkje alltid kommunane fått beskjed så tidleg som ønskeleg. Her må vi jobbe med å bli betre, sa strategidirektør Skåland.

Blodtrykk og hjarte først

Den medisinske fagdirektøren Legemiddelverket opplyser at dei fleste medisinane er det dei ikkje vil beskrive som kritiske. Medisinar mot høgt blodtrykk og hjartesjukdom er dei NMD skal ordne opp i først.

– Det er fleire uheldige omstende som har bidratt til at dette har vorte eit stort problem. Det har vore uvanleg stor legemiddelmangel dei siste to månadene, kombinert med nokre oppstartsproblem, seier Steinar Madsen.

Helseminister Bent Høie (H) har i ein kommentar understreka til NTB at pasientane skal vere trygge på at dei får riktige medisinar.

– Det er viktig at dei involverte finn ut kva som har skjedd. Det er òg viktig at dei har gode system for å rapportere avvik, og at dei lærer av feil, slik at dette ikkje skjer igjen, sa helseministeren.