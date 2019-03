NHO vil styrke konkurranseevna til bedriftene

innenriks

– Det går betre i norsk økonomi, men særstillinga vi hadde før oljenedturen, kjem truleg ikkje tilbake. Gullalderen er over og vi skal mot ein ny normal. Verda rundt oss er òg meir usikker. Det påverkar norske bedrifter når dei skal ut og konkurrere om oppdraga, seier NHO-sjef Ole Erik Almlid.

Oppgjeret i år er eit mellomoppgjer, der NHO forhandlar med LO samla for alle tariffavtalane. I eit mellomoppgjer er det berre lønsjusteringar det skal forhandlast om.

Almlid seier at med anslaga for prisvekst frå Teknisk berekningsutval (TBU), vil det vere mogleg å få til eit vinn-vinn-resultat i oppgjeret i år.

– Anslaga for prisveksten tyder på at det i år blir mogleg å få til både auka realløn og styrking av konkurranseevna, meiner han.

Frontfag set norma

Kjernen i frontfagsmodellen er at dei bedriftene som er i konkurranse med bedrifter i utlandet, får ein lønsvekst dei kan tole. Og at denne lønsveksten set norma for andre grupper i samfunnet.

– Denne modellen har sørgt for stabilitet og tryggleik i gode og dårlege tider, og har brei oppslutning både blant arbeidsgivarar og arbeidstakarar i Noreg, seier Almlid.

NHO er opptatt av at norske bedrifter blir styrkt i konkurransen med dei utanlandske bedriftene.

– Moderate lønnsoppgjer gjer det mogleg for bedriftene å vinne fram i konkurransen. Det vil igjen legge til rette for å verne og skape mange nye, trygge arbeidsplassar i Noreg, seier NHO-sjefen.

Styrkte konkurranseevne

NHOs representantskap har vedtatt denne posisjonen før oppgjeret i år:

Konkurranseevna må styrkast. Lønsveksten i Noreg bør derfor bli lågare enn lønsveksten hos handelspartnarane.

Lønsdifferensiering etter den økonomiske situasjonen til den enkelte bedrifta skal takast vare på gjennom lokale forhandlingar. Ved eventuelle sentrale tillegg bør det derfor skiljast mellom dei seljene som har og dei som ikkje har lokale forhandlingar.

Den økonomiske realiteten som er lagt til grunn for resultatet i dei sentrale forhandlingane, skal òg gjelde for forhandlingane som i etterkant skal førast om eventuelle justeringar av minstelønssatsar.

(©NPK)