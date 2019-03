Boring på Gullfaks-feltet stansa etter utstyrsfeil

innenriks

Tryggingsventilen skal verne mot utblåsing, ifølgje Stavanger Aftenblad.

Equinor fekk krass kritikk for den førre tryggingsventilen på Gullfaks C-plattforma. Alle dei tre Gullfaks-plattformene (A, B og C) fekk nye tryggingsventilar i 2017.

Men under testing av ventilen på Gullfaks C 21. februar vart det avdekt tekniske feil. Alle dei tre tryggingsventilane på Gullfaks-feltet vart derfor sende til land for utbetringar, opplyser talsperson Morten Eek i Equinor.

Testinga skjedde i samband med klargjering til boreoperasjonar.

Det har tidlegare vore ei rekke problem med tryggingsventilar på Gullfaks-feltet, og Equinor (då Statoil) fekk mellom anna kritikk frå Petroleumstilsynet i 2015 for ikkje å ha følgt opp sikkerheitskritisk utstyr, mellom dei ventilen, etter regelverket.

Eek er fornøgd med at rutinetestinga av nytt utstyr avdekte feil.

– Testen har fungert, og det er tryggande. Samtidig er vi ikkje fornøgde med at utstyret må utbetrast. No vil dette bli følgt opp i samarbeid med leverandør, seier Eek.

Tryggingsventilane frå denne leverandøren er berre levert til Gullfaks-feltet, opplyser han.

Ifølgje Eek har ikkje dette noko å seie for den noverande produksjonen på feltet.

– Men vi får tre nye brønnar inn i produksjonen seinare enn planlagt, så vi har tapt noko framdrift der, seier Eek.

Petroleumstilsynet er varsla om hendinga.

