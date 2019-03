Oljeopptur gjer NHO optimistiske til Noregs økonomi

innenriks

Under eit presseseminar onsdag løfta NHOs sjeføkonom Øystein Dørum fram fem hovudtrekk ved økonomien som vil danne ramma for lønnsoppgjeret i vår:

Vi er inne i eit breitt basert, men forsiktig oppsving i økonomien. Dei moderate lønnsoppgjera dei siste fem åra kan ta sin del av æra for det.

Konkurranseevna i norske bedrifter er betra, men lønnskostnadene ligg framleis 29 prosent over EU-snittet.

Arbeidsløysa går ned, og det er større press i økonomien.

Det er låge driftsresultat og rekordhøg lønnsdel i industrien.

Vekstbiletet i verda rundt oss er svakare og meir usikkert. Handelsuro og eit kaotisk brexit legg ein dempar på stemninga internasjonalt.

Oljecomeback

Ei vesentleg årsak til at optimismen er større i Noreg enn elles i verda, er ein etterlengta opptur for oljeindustrien.

Det kraftige prisfallet i 2014–2015 ramma næringa hardt, og titusenvis i olje- og oljeservicebransjen mista jobben. No har petroleumssektoren henta seg sakte, men sikkert inn igjen, og pessimismen i NHOs medlemsbedrifter er snudd til svak optimisme.

– Frå å vere veldig låge i 2015 har bedriftsinvesteringane i Fastlands-Noreg auka med 30 prosent dei siste åra, og vi forventar at dei aukar med ytterlegare 5 prosent årleg i åra framover. I tillegg blir det venta ein auke i oljeinvesteringane på 10 prosent i år, seier Dørum.

– Auken i oljeinvesteringane blir drive av auka oljeprisar og store kostnadskutt, fortset han.

Auka sysselsetjing

Positiviteten gjer seg ikkje berre gjeldande i oljenæringa. Samla sett seier NHOs medlemsbedrifter at dei vil tilsetje fleire det neste året. Det gjeld òg i industrien, som vart hardt ramma både av finanskrisa og den etterfølgjande oljekrisa.

Dørum skildrar jobbveksten i Noreg som «overraskande frisk».

– Ifølgje nasjonalrekneskapen vart det 44.000 fleire jobbar i 2018, og AKU-tala viser endå større vekst, seier han.

– Denne utviklinga trur vi kjem til å halde fram. Inneverande år reknar vi med ein jobbvekst på 1,5 prosent, mellom anna basert på at bedriftene sjølv seier dei kjem til å auke sysselsetjinga, held Dørum fram.

– Ingen høgkonjunktur

Sjølv om optimismen er større enn han har vore på mange år, er det likevel ikkje slik at Noreg er på veg inn i ein høgkonjunktur, understrekar Dørum.

– Vi er inne i eit konjunkturoppsving, men det er fleire grunnar til å tru at denne oppsvinget blir moderat, seier han.

Sjeføkonomen viser til at viktige vekstdrivarar som lågare rente, ekspansive statsbudsjett og svak kronekurs er på veg bort.

– Vi reknar med at Noregs Bank vil heve renta med 1,25 prosentpoeng, og sidan norske hushald er i ferd med å setje verdsrekord i gjeld, vil dette føre til ein tilsvarande reduksjon i kjøpekraften. Det vil i sin tur dempe det private forbruket, seier han.

– Det er òg vanskeleg å tru at vi vil få nye rundar med svakare krone. Det er stor grunn til å tru at krona heller vil styrke seg, seier Dørum.

Høg lønnsdel

På same måten som sjefen sin Ole Erik Almlid meiner Dørum det er rom for å innfri både kravet til arbeidsgivarsida om betra konkurransekraft og LOs krav om reallønnsauke i lønnsoppgjeret i år.

Han åtvarar likevel mot å auke lønningane for mykje.

– I den delen av norsk økonomi som er mest relevant for forhandlingane, nemleg industrien, gjekk det overraskande dårleg i fjor. Det var fall i innteninga og tilmed negative resultat i verkstadindustrien, og lønn som del av verdiskapinga i denne delen av næringslivet nærma seg 90 prosent. Det er det høgste på 40 år, seier han.

– Vi treng konkurranseutsette bedrifter, og dei kan ikkje ha ein annan lønnsvekst enn den som sørgjer for at dei er konkurransedyktige, strekar Dørum under.

