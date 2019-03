Salmonellautbrot i ti fylke

innenriks

Tysdag var det registrert same type salmonellasmitte hos 21 personar, med mistanke om at ytterlege seks personar er smitta, opplyser Mattilsynet. Personane er i alderen frå to til 91 år. Det er 11 menn og 16 kvinner, frå Oslo, Akershus, Buskerud, Østfold, Vestfold, Vest-Agder, Rogaland, Møre og Romsdal, Trøndelag og Nordland.

Sidan alle pasientane i utbrotet har ein salmonella-variant med nøyaktig same DNA-profil, meiner Mattilsynet det er ei felles smittekjelde. Mest sannsynleg er det ei matvare, som er distribuert i heile landet.

Mattilsynets lokale avdelingar intervjuar no pasientane om kva og kvar dei har ete og drukke, og dessutan kva dei har vore i kontakt med, før dei vart sjuke. Om ei felles smittekjelde frå mat, dyr eller miljø peikar seg ut, har tilsynet ansvaret for å leie sporingsarbeidet langs matkjeda.

Komplisert jobb

– Mattilsynet samarbeider med Folkehelseinstituttet, kommuneoverlegar og Veterinærinstituttet for å etterforske kva som kan vere smittekjelda til utbrotet. Dette arbeidet tar tid og er komplisert, og det er ikkje alltid mogleg å finne smittekjelda, seier seniorrådgjevar Turid Berglund i Mattilsynets seksjon hygiene og drikkevatn.

Kvart år blir det meldt om mellom 900 og 1.300 sjukdomstilfelle til Folkehelseinstituttet. Dei fleste blir smitta i utlandet.

Vern

Salmonellabakteriar kan ikkje skyljast vekk med vatn, noko som kan gjere det vanskeleg å verne seg mot smitte om smittekjelda er noko eteferdig.

– God kjøkkenhygiene og god handhygiene kan hindre smitte av salmonellabakteriar mellom matvarer og mellom menneske. Er ein sjuk med diaré, skal ein unngå å lage mat til andre. Eit generelt og godt råd er å varmebehandle matvarer. Tilstrekkeleg koking eller gjennomsteiking drep salmonellabakteriane, seier Berglund.

(©NPK)