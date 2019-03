Sivilombodsmannen: Alvorlege funn ved Psykiatrisk klinikk ved Helse Bergen

innenriks

Rapporten vart publisert onsdag, ifølgje Bergens Tidende.

Skjermingseiningane ved klinikken, som òg er kjent som Sandviken sjukehus, får mest kritikk. Hensikta med einingane er å skjerme pasientar enten frå andre pasientar eller for å verne pasienten frå seg sjølv.

– Vi har aldri tidlegare sett stader med verre skjermingsforhold. Dette er alvorlege funn, seier sivilombodsmann Aage Thor Falkanger.

På spørsmål om forholda som er avdekte, er i strid med lova, svarer Falkanger:

– Det er eit godt spørsmål. Sivilombodsmannen har eit førebyggande mandat, og vi går nødig inn på lovlegheita. Det er òg ofte ei skjønnsmessig vurdering. Men vi kan seie at risikoen for å gi ei behandling som står i strid med menneskerettane her er så stor at dette må endrast, seier Falkanger.

Isolasjonsromma, nakne rom med berre ei madrass på golvet, på skjermingseiningane blir jamleg nytta som skjermingsrom på grunn av for høgt belegg. Det er svært uheldig, påpeikar Sivilombodsmannen, som har funne døme på at pasientar har måtta bruke slike rom i vekevis.

«Lokalene ga svært uverdige forhold til pasientene». «Utformingen ga et klart preg av avstraffelse». «Etter ombudsmannens syn er dette en nedverdigende måte å ivareta mennesker i krise på», heiter det i rapporten.

Nytilsett klinikkdirektør ved Psykiatrisk klinikk, Brede Aasen, seier det no skal etablerast eigne handlingsplanar for alle områda som blir omtalt i rapporten og at det allereie er vedtatt å gjere endringar.

(©NPK)