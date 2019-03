Folk i Skjervøy vart evakuert etter brann i industribygg

innenriks

Brannen vart meld til politiet klokka 4.28 torsdag morgon. Etter noko tid snudde vinden i området og naboar rundt måtte evakuerast for ikkje å bli eksponert for røyken frå brannen.

Industribygget tilhøyrer selskapet Mørenot Skjervøy. Anlegget består av ein stor produksjonshall med lage, kontor og ein butikk som sel fiskeutstyr.

Leiinga i firmaet stadfestar overfor politiet at alle tilsette er gjort reie for og er i god behald. Årsaka til brannen er ikkje kjent.

Først like før klokka 11 var brannen under kontroll og dei evakuerte kunne vende tilbake til bustadene sine. Då var òg industribygget så herja av flammar at det var byrja å kollapse.

– Det er gjort ettersløkking på staden sidan, men det skal ikkje vere observert opne flammar, siger operasjonsleiar Roy Nagel i Troms politidistrikt til NTB.

(©NPK)