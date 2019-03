KFUK-KFUM: – Kampanje frå MIFF kosta oss millionar

innenriks

Til saman kom det inn 18,9 millionar kroner til Operasjon Dagsverk (OD) i fjor, 6 millionar under snittet for OD-aksjoner, skriv Vårt Land. Mottakarane mistenker at det kjem av MIFFs kampanje.

Beløpet er ein nedgang frå 22,3 millionar året før, skriv Dagen, som melde om saka først.

At fleire organisasjonar oppfordra til å droppe OD, har antakeleg hatt stor innverknad på resultatet, seier ­dagleg leiar Fredrik Glad-Gjernes i KFUK-KFUM Global. Dei innsamla pengane gjekk til prosjekt i regi av KFUK-KFUM i Palestina.

Fornøgd

MIFF rykte inn heilsides annonsar med teksten: «Årets OD er en gedigen antiisraelsk kampanje som ­indoktrinerer seks årskull skoleelever til negativt syn på Israel spesielt og jøder generelt».

MIFF-leiar Conrad Myrland er fornøgd med at motaksjonen kan ha bidratt til mindre pengar i OD-kassa. Også Det mosaiske trussamfunn, ti FpU-fylkeslag og stortingsrepresentant Sylvi Listhaug (Frp) var negative til OD-prosjektet i fjor.

PFU-klager

KFUK-KFUM har klaga ni aviser – Aftenposten, VG, Fædrelandsvennen, Vårt Land, Bergens Tidende, Stavanger Aftenblad, Adresseavisen, Dagsavisen og Dagen – inn for Pressens Faglege Utval for brot på Vêr varsam-plakaten på grunn av annonsen.

Operasjon Dagsverk er Noregs største solidaritetsaksjon arrangert av, med og for ungdom.

