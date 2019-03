Kritikarprisen for bok om forholdet mellom søstrer

innenriks

Kritikarprisane for 2018 vart delte ut på Litteraturhuset i Oslo torsdag.

– Romanen er i slekt med Høvrings poesi og dei andre romanane hennar. Trekk frå begge sjangrar er reindyrka, og form og innhald er løfta til eit nytt nivå. Det leikne, det poetiske, skildringane av personar og stader går opp i ei ny «høvringsk» eining: Lyset er lysare, mørkeret mørkare, liv og død krasjar front mot front: Søstrene i romanen har namn henta frå gravstøtter, den kvite snøen er forlokkande å kunne døy i, sa Janneken Øverland i talen under tildelinga.

– Komplisert bakgrunnshistorie

Boka handlar om søstrene Ella og Martha. Sistnemnde er utskrive frå eit nervesanatorium, og søstera skal passe på henne.

«Ikke-kronologisk, med filmklipp-teknikk, avdekkes en komplisert bakgrunnshistorie som så flettes inn i nye opplevelser. Født på samme dag, med ett års mellomrom, er søster-forholdet både intimt og antagonistisk. Den grublende, mørke Ella forteller, den lyse, flyktige Martha betraktes. Men er det kanskje seg selv Ella betrakter?», heiter det i grunngivinga.

I kategorien for beste vaksenbok var òg «Så mykje hadde eg» av Trude Marstein, «Menn i situasjonen min» av Per Petterson og «Venn med alle» av Gunnar Wærness nominerte.

– Minner om musikk

Kritikarprisen for beste barne- og ungdomsbok gjekk til Kaia Dahle Nyhus for «Verda sa ja».

– Årets vinnar minner om musikk, faktisk om eitt av dei aller mest kjente verka i musikkhistoria. Det er første gong eg sjølv har høyrt for meg eit heilt verk inni meg medan eg har lese ei bok, og det er første gongen musikken stemmer – i bilderytme, i tekstrytme, i fargebruk, sa Karen Frøsland Nystøyl i talen.

Kritikarprisen for beste sakprosabok for vaksne gjekk til Jan Grue for «Jeg lever et liv som ligner deres», medan Gøril Eldøen fekk prisen for beste omsetjing for «Vernon Subutex 1» av Virginie Despentes.

Cathrine Krøger vart tildelt prisen Årets litteraturkritikar for innsatsen som kritikar i mellom anna Dagbladet.

(©NPK)