Lagmannsretten endrar ikkje eiga avgjerd om å sette til side frifinninga til juryen av Eirik Jensen

Borgartings vurdering kjem etter at Høgsterett for seks veker sidan sa det ikkje var noko i vegen for at lagmannsretten kunne vurdere si eiga tilsidesetting av rettsavgjerda til juryen som delvis frifann den tidlegare politimannen.

– Vurderinga til lagmannsretten er den same som tidlegare: Alle tre dommarar finn det utvilsamt at Eirik Jensen er skuldig i tiltalen post I, og at avgjerda til lagretten for så vidt gjeld spørsmål 1 bør setjast til side, står det i avgjerda frå Borgarting som vart kunngjort onsdag.

I Borgarting lagmannsrett 28. januar vart Jensen frifunnen av juryen for skuldingane om medverknad til innførsel av nærare 14 tonn hasj, men funnen skuldig i grov korrupsjon.

Dei tre fagdommarane sette likevel rettsavgjerda til side, noko som vart anka til Høgsterett. Jensens forsvarer John Christian Elden argumenterte mellom anna med at tilsidesettinga rima svært dårleg med rettsutgreiinga til lagdommaren.

Høgsterett delte likevel ikkje Jensen og Eldens oppfatning og forkasta anken. Høgsterett understreka likevel at det ikkje var noko i vegen for at lagmannsretten kan omgjere si eiga avgjerd om å setje til side rettsavgjerda til juryen.