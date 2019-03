Norsk Medisinaldepot slakta av Stavanger kommune

innenriks

Måndag vart det kjent i Rogalands Avis at opptil 7.000 pasientar i ei rekke kommunar er omfatta av leveransar frå Norsk Medisinaldepot (NMD) med for lite medisin.

I eit skriv frå Stavanger kommune 13. februar skriv kontraktsansvarleg Emilia Tufto til NMD og andre aktørar at Stavanger dagleg får førespurnader frå frustrerte og bekymra verksemder og kommunar etter feilleveransar frå NMD. Stavanger er sekretariat for 72 kommunar som er omfatta av ordninga.

Svært bekymra

Verken leveransane, kundekontakten, kompetanse eller kapasitet er i samsvar med avtalen, skriv Tufto.

– Fleire kommunar har sagt til meg nyleg at dei er svært bekymra for alvorleg feilmedisinering, altså frykt for liv og helse, står det i skrivet.

– Har Norsk Medisinaldepot (NMD) forslått kor alvorleg situasjonen er? Svaret er, for ordens skuld, nei, konkluderer Tufto.

Meldt inn

Det går også fram at helsesjef Tord A. Haaland i Stavanger kommune ser på situasjonen som «svært alvorleg» og har sendt bekymringsmelding til Fylkeslegen.

– Vi ønsker ikkje å diskutere enkeltpunkt med utanforståande, men gjer no det vi kan saman med kommunane for å sikre trygge leveransar til pasientane, skriv strategidirektør Miriam Skåland i NMD i ein e-post til avisa.

Stavanger kommune har innkalla Norsk Medisinaldepot til nytt møte om mangelen på medisinar i multidoserullar frå NMD torsdag neste veke.

(©NPK)