SSB trur rammelån vil ha rente på 4 prosent i 2022

– Vi har lagt til grunn fire rentehevingar på 0,25 prosentpoeng innan utgangen av 2022. Renta på rammelån vil då stige til rundt 4 prosent i 2022, skriv Statistisk sentralbyrå om dei økonomiske prognosane.

Norsk økonomi vil framleis ha ein moderat oppgang, ifølgje byrået, men det blir peika på at lågare vekst internasjonalt, eller eit markert varig fall av oljefondet kan skape problem for bedrifter og finanspolitikken.

– Moglegheita for at vi skal få ein ytterlegare opptrapping av handelskonfliktane som går føre seg, er framleis til stades, skriv SSB.

Det blir påpeika at lønnsveksten i Noreg har tatt seg litt opp og at Noregs Bank i fjor auka renta for første gong på to år. Dessutan har finanspolitikken vorte meir nøytral, etter ein periode der han har vore meir ekspansiv.

– Samla sett ser det ut til at norsk økonomi vil vere nær konjunkturnøytral i heile perioden fram mot 2022, heiter det.

