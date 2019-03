Brør dømde for gruppevaldtekt i Sogndal

innenriks

I Sogn og Fjordane tingrett vart mennene òg dømde til å betale 175.000 kroner kvar i oppreisning til kvinna som er i 40-åra, skriv Bergens Tidende.

Dei to brørne er begge i byrjinga av 30-åra og var tiltalt saman med ein jamaldrande tredje mann. Dei skal ha valdteke kvinna etter tur, den eine med ei pute over nakken hennar. Kvinna studerte i Sogndal og er frå ein annan kommune på Vestlandet.

Mennene vart arresterte og sikta i juni i fjor. Dei er kollegaer, og er alle av utanlandsk opphav. Tredjemann møtte ikkje i rettssaka og er etterlyst internasjonalt.

Aktor, statsadvokat Rudolf Christoffersen noterer at straffa vart litt lågare enn påstanden hans, men at begge dei tiltalte vart dømde for gruppevaldtekt i samsvar med tiltalen.

– Det er ingen tvil om at saka har vore ei stor belasting for fornærma. Ho har no vorte trudd av retten, og det er alltid viktig for dei fornærma i denne typen saker, skriv han i ein kommentar til avisa.

(©NPK)