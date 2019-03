Clinton i Noreg: Stiller ikkje til val igjen

innenriks

– Eg ser ikkje for meg å stille til val igjen, eg gjer ikkje det. Men det er avgjerande at USA vel ein annan president. Ikkje berre på grunn av USA, men for heile verda, sa ho.

Den tidlegare utanriksministeren, senator og førstedame Hillary Clinton var fredag i Noreg i samband med kvinnedagen, og snakka for studentar på BI.

Ho trur likevel presidentkandidaten til demokratane vil få ein vanskeleg jobb med å slå president Donald Trump og kampanjen hans.

– I det neste valet vil dei gjere det same som dei gjorde i 2016, berre betre og meir. Det vil bli ei utfordring. Spørsmålet er kven som kan stå opp mot Trump og den negative, giftige kampanje hans, sa Clinton.

Ho kom med denne lovnaden:

– Eg vil gjere alt eg kan for at demokratane vinn, uansett kven kandidaten er.

Kritikk av Facebook

Clinton brukte òg mykje tid på å kritisere Facebook.

– Facebook er den største nyheitsformidlaren i verda og har gjort mykje skade, sa Clinton. Ho meinte både Facebook og falske nettsider og nyheitsformidlarar bidrog til at ho tapte veljarar, og meinte mange av dei vart ført bak lyset av usanningar.

– Du kan stemme mot meg eller nokon andre, men viss du stemmer mot nokon fordi du blir villeidd, og blir mata med ein jamn straum av usanningar, så blir du lurt. Du tar ikkje ei rasjonell avgjerd, du blir manipulert, sa ho.

Torsk hos Støre

Fleire norske politikarar var òg til stades, mellom dei Arbeidarpartiets nestleiar Hadia Tajik.

Ho heldt sjølv foredrag for BI-studentane tidlegare på dagen og seier ho ser opp til Clinton. Tajik peikte på at det allereie har meldt seg på fleire kvinner enn nokosinne til den kommande presidentvalkampen i USA.

– Eg trur vi må sjå sanninga i kvitauga og erkjenne at Hillary Clinton skapte det rommet, sa Tajik.

Også Ap-leiar Jonas Gahr Støre var til stades.

– Det er alltid spennande å høyre Hillary Clinton snakke, og det blir det sikkert i dag og, sa Støre i forkant av arrangementet.

Etter Clintons foredrag i Nydalen ventar ein torskemiddag hos Jonas Gahr Støre.

– Det blir pannesteikt torsk, poteter og grønsaker av noko slag, seier Støre til NTB.

(©NPK)