Fleire kvinnelege leiarar i politiet

innenriks

Ni av tolv politidistrikt hadde i 2018 ein del på over 30 prosent kvinnelege leiarar. Det er ein auke frå fem distrikt i 2017, ifølgje Politidirektoratet.

Møre og Romsdal, Søraust og Aust politidistrikt er dei einaste distrikta med ein lågare del kvinnelege leiarar enn i 2017. Auken har vore størst i Finnmark og Agder. I det nordlegaste fylket i landet har kvinnedelen auka frå 11 prosent i 2017 til 32 prosent i 2018.

– Måla vi har sett for kvinnelege leiarar i politiet er ambisiøse, og vi ser at vi har eit stykke igjen, spesielt når det gjeld politifaglege leiarstillingar. Men vi ser at utviklinga går i riktig retning, seier leiar Karin Aslaksen i HR- og HMS-avdelinga i Politidirektoratet.

I politileiarstillingar er det 21 prosent kvinner. I juriststillingar med leiaransvar er det 45 prosent kvinner, medan det i sivile stillingar med leiaransvar er 58 prosent kvinner.

Det er likevel ein svak nedgang i kvinnedelen hos Økokrim, Politiets utlendingseining, Utrykkingspolitiet, Politiets fellestenester og IKT-tenester tenester.

Innan 2022 har politiet eit mål om minimum 40 prosent kvinner i leiarstillingar totalt og 30 prosent kvinner blant politiutdanna leiarar. I 2027 skal delen vere 40 prosent kvinnelege leiarar også i politistillingar.

Delen kvinnelege søkarar til Politihøgskolen har også tatt seg opp. Han er no på det høgaste nivået sitt nokosinne, med 52,6 prosent. Det er ein auke på 5 prosent frå 2018.

