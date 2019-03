Grande hylla metoo i landsmøtetalen

innenriks

– I januar vart eg likestillingsminister. Og eg må berre seie med ein gong: Det handla ikkje ein augneblink om at nokon skulle sleppe gå i Pride-paraden. Det handla om at Venstre gjekk inn i forhandlingane med eit sterkt ønske om å ta ansvar for og leiing på eit uvanleg viktig felt. Og det fekk vi til, sa Grande etter å ha vorte tatt imot med jubel og ståande applaus.

Ho trekte òg fram metoo-kampanjen, og varsla eit nytt lovforslag.

– Det har gått halvtanna år sidan metoo braut laus. Ein revolusjon som endeleg klarte å synleggjere korleis skeive maktstrukturar, særleg i arbeidslivet, systematisk kan opne for seksuell trakassering mot kvinner. Ein revolusjon som ikkje må ta slutt etter halvtanna år. Derfor kjem Venstre i regjering snart til å legge fram eit nytt lovforslag, som gjer at seksuell trakassering i arbeidslivet kan kome inn for Likestillingsnemnda. I dag må alle slike saker gå for retten. Det fører til at det er nesten ingen saker. No vil vi senke terskelen for å ta det opp, sa Grande.

Ho heldt fram med å takke alle dei som har stått fram med sine metoo-historier.

– Til alle dykk som stod fram, vil eg seie: takk for motet dykkar. Takk for at de stod fram. Og til helsike med dei som kjempa mot dykk, sa Grande til jubel og lang applaus frå salen.

(©NPK)