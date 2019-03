Kreftoperasjonsmetode blir stansa

innenriks

Frå 2014 til 2018 er i alt 156 pasientar i Noreg operert med metoden taTME, som er ein metode for kirurgisk fjerning av rektum hos pasientar med kreft i endetarmen. No har eit samla fagmiljø bedt dei fire regionale fagdirektørane om å stoppe all vidare behandling, skriv Dagens Medisin.

Stein Gunnar Larsen var ein av dei som slo alarm om konsekvensane ved bruk av metoden. Han leier seksjon for onkologisk bekkenkirurgi ved Radiumhospitalet i Oslo.

Saman med professor Frank Pfeffer ved Helse Bergen og Universitetet i Bergen går dei gjennom pasientane som er opererte med denne metoden før 2018.

Førebelse resultat frå denne gjennomgangen har avdekt at ti pasientar har hatt fått alvorlege tilbakefall. To av dei er døde.

– Vi har no gått meir inn i desse sakene og fått meir oversikt over omfanget og alvoret. Då verkar dette som stadig meir alvorleg. Når det først er skjedd, må vi handtere det best mogleg. Vi sender no eit brev til dei aktuelle sjukehusa. I brevet peikar vi på alvoret og formidlar at vurderinga vår er at dette er tilbakefall som følgjer av denne operasjonsmetoden, seier Larsen til Dagens Medisin.

