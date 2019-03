Ny elendig måling for Venstre – Senterpartiet mest fram

innenriks

Dersom det hadde vore stortingsval i dag ville det vorte eit klart fleirtal for regjeringsskifte. Dei fire regjeringspartia ville fått 68 mandat, og opposisjonen 101. Dei tre raudgrøne partia som styrte Noreg frå 2005 til 2013 ville fått fleirtal med 90 mandat, viser TV 2-målinga.

Berre kvar tredje veljar som stemte Venstre i 2017, seier at dei ville gjort det same i dag. Ingen parti er i nærleiken av å ha ein lågare del trufaste veljarar.

Senterpartiet går mest fram på målinga med 2,4 prosentpoeng til 12,8. Det er den høgaste oppslutninga for partiet på Kantars målingar for TV 2 på nesten to år. Også Arbeidarpartiet går fram, med 0,9 til 27,4 prosent, medan SV går tilbake 0,8 til 8,0 prosent.

Høgre går fram med 1,2 prosentpoeng til 24,8 prosent, medan Framstegspartiet går tilbake 1,5 til 10,8 prosent. Kristeleg Folkeparti som i februar vart målt over sperregrensa på den første målinga etter at dei gjekk inn i regjering, fell igjen under med 3,7 prosent.

Dette den lågaste oppslutninga dei fire partia som no sit i regjering, har hatt på TV 2s målingar etter stortingsvalet i 2013.

Målinga er utført mellom 25. februar og 1. mars. 972 røysteføre er intervjua. Tala fordeler seg slik:

Ap 27,4 (+0,9), Frp 10,2 (-1,5), Høgre 24,8 (+1,2) KrF 3,7 (-0,4), Sp 12,8 (+2,4), SV 8 (-0,8), Venstre 2,2 (-0,3), Raudt 4,8 (-1,4), MDG 3,6 (-0,2).

Feilmarginen på målinga er mellom 1,4 og 2,8 prosentpoeng og størst for dei største partia.

