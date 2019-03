Oljefondet skal ned i olje og gass – opposisjonen applauderer

innenriks

– Det er historisk at regjeringa no vil trekke oljefondet ut av fossil energi. SV har jobba for dette i mange år, både på grunn av klimaendringane og den økonomiske risikoen ved å investere i olje, seier finanspolitisk talsperson Kari Elisabeth Kaski i SV til NTB.

Sjeldan eller aldri har regjeringa hausta så unisone og gode tilbakemeldingar frå opposisjonen som ho gjer etter at finansminister Siv Jensens (Frp) kunngjering om at Statens pensjonsfond utland skal ut av oppstraumselskap – selskap som berre driv med leiting og produksjon av olje og gass

– Målet er å gjere den samla formuen vår mindre sårbar for eit varig fall i oljeprisen. Då er det meir treffsikkert å selje selskapa som berre driv med leiting og produksjon av olje og gass, enn å gå heilt ut av ein breitt samansett energisektor, seier Jensen i ei pressemelding.

Ho peikar på at det er energiselskap som ikkje har fornybar energi som hovudverksemd, som etter alt å dømme vil stå for nesten heile fornybarveksten dei neste ti åra. Det betyr at eksempelvis store tradisjonelle oljeselskap blir verande i porteføljen til fondet, viss dei har ein viss del av verksemda innan fornybar energi.

134 selskap, 70 milliardar

Rundt 6 prosent av aksjebehaldninga til oljefondet er i olje og gass-sektoren og har ein samla verdi på rundt 320 milliardar kroner. Men uttrekket gjeld ikkje selskap som òg har verksemd knytt til til dømes fornybar energi.

Til saman 134 selskap kan bli omfatta av avgjerda. Dei hadde ein marknadsverdi på rundt 70 milliardar kroner ved starten av året, ifølgje stortingsmeldinga.

«Et varig oljeprisfall vil ha langsiktige konsekvenser for norske offentlige finanser. Salg av energiaksjene i oljefondet vil kunne bidra til å redusere oljeprisrisikoen noe, men effekten vil trolig være begrenset. Samtidig har vi stor evne til å bære risiko, og oljeprisrisikoen er betydeleg redusert over tid, fordi en stor andel av olje- og gassressursene er hentet opp fra sokkelen og vekslet om til en bredt diversifisert finansformue i utlandet», heiter det i pressemeldinga til departementet.

Opposisjonen positiv

Sjølv Miljøpartiet Dei Grøne applauderer avgjerda og rosar regjeringa for ikkje å «gamble med våre pensjonspenger» og for at regjeringa anerkjenner at det blir knytt finansiell risiko til petroleumsproduksjon.

– Det er fantastisk at finansministeren endeleg innrømmer at det er finansiell uvisse knytt til olje og gass. Dette er eit stort gjennombrot for MDG som foreslo å trekke oljefondet ut av alle fossile investeringar allereie i 2014, seier nasjonal talsperson Arild Hermstad.

Arbeidarpartiet er noko meir avdempa i responsen sin, og nyttar moglegheita til å komme med eit stikk til regjeringa. Stortingsrepresentant Svein Roald Hansen ventar høgare samla avkasting på investeringane til fondet når nedsalet er gjennomført.

– Så oljeavhengig denne regjeringa har gjort norsk økonomi, er dette eit fornuftig grep for å dempe eksponeringa til pensjonsfondet mot svingingar i oljeprisen, seier han.

Spreier risiko

Finansdepartementet ber samtidig Noregs Bank om å gjennomgå arbeidet sitt med klimarisiko, med kritisk blikk på enkeltselskapa som gir størst bidrag til klimarisikoen i fondet. Klimarisiko vil «kunne ha betydning for flere av selskapene fondet er investert i», skriv departementet.

Nyheita om avgjerda til regjeringa skapte straks reaksjonar i marknaden, og kan ha bidratt til å akselerere kursfallet i fleire tunge oljeaksjar. Etter 30–45 minutt var Royal Dutch Shell ned 1,9 prosent, BP 1,5 prosent. Equinor-aksjen var ned 1,9 prosent, ifølgje Dagens Næringsliv.

Prisen på eit fat nordsjøolje (Brent Spot) var fredag ettermiddag ned over 2 prosent.