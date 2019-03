Raja erklærer truskap til Grande

innenriks

Raja gjekk på talarstolen på landsmøtet etter at utsegnene og utspelet hans den siste tida har fått mange til å lure på om han førebur seg til å utfordre Grande i kampen om partileiarvervet neste år.

– Vi gir blaffen i desse spekulasjonane om posisjonering, sa Raja.

– Trine er leiaren vår. Du er òg leiaren min. Eg ønsker saman med deg og dykk å gi alle barn dei moglegheitene eg ikkje fekk som barn. Saman med det deg vil eg gjenreise Venstres profil som partiet for små og mellomstore bedrifter, sa Raja.

– Kryssklipp og anonyme kjelder

Raja fortel til NTB at han følte behov for å gå på talarstolen å klargjere kor han står.

– Ein blir kryssklipt i presseoppslag her og der. Då var det viktig å bruke taletida til å gi eit heilskapleg bilde så det ikkje er tvil om kor eg står, for det har vorte skapt mykje tvil, seier han, og avviser at han vart beden om å gjere det.

Han avviser òg at han sjølv har bidratt til spekulasjonane, men legg skulda på media og anonyme kjelder.

– Eg seier eg skal på distriktspolitisk turne og så seier nokre anonyme kjelder til pressa at no driv han å posisjonerer seg, så slår pressa det stort opp, seier Raja.

Det var fylkesleiar Irene Dahl i Troms som foreslo ein slik rundreise, seier han.

– Skal eg slutte å reise? Nei, for lokale politikarar vil at eg skal komme på besøk. Eg reiser ikkje for å posisjonere meg, men for å posisjonere dei lokale politikarane våre i valkampen, seier Raja.

Han seier at reiseverksemda er i tråd med ønsket til Grande og til partiet.

Kandidat eller ikkje?

Raja svarer slik på spørsmålet om han er kandidat når partiet igjen skal velje partileiing om eitt år:

– Eg kjem ikkje til å gi svar på nokon slike spørsmål. Trine er leiar. Eg står saman med Trine, partiet står saman med Trine. Vi har eitt mål for auge, stille lister til 1. april og så klare å gjennomføre eit godt lokalval.

Raja brukte si eiga historie for å skape litt kampvilje i forsamlinga, som startar valkampen på eit botnnivå. Venstre-politikaren voks opp i ein heim med vald og vart tatt hand om av barnevernet. Han fortel at han vart fanga opp av bibliotekarar, fritidsarbeidarar og lærarar.

– Det vart vekt ei kamplyst og glød. Eg skal vise dykk! sa han.

– I dag er det vi som parti som ligg nede, slått i bakken av dårlege målingar. Spørsmålet er: Kva har vi tenkt å gjere med det? Eg håper svaret dykkar er likt svaret mitt for 30 år sidan. Vi skal vise dykk! Eg håper de er med meg når eg seier: Vi lèt oss ikkje splitte og knekke. Vi skal vise at Venstre igjen kan lykkast, sa han, og fekk kraftig applaus frå salen.

