Samling i botnen for Venstre

Fredag klokka 14 går Grande på talarstolen på Scandic Hell hotell, ein kort spasertur frå Trondheim lufthamn. Men få trur stemninga vil ta av. Til det er det for mange varsellamper som blinkar: To meiningsmålingar i februar har gitt partiet oppslutning på under 2 prosent. Det er open diskusjon om evna Grande og sentrale partifolk har til å fronte hjartesakene til partiet i regjering og gi partifolk i distrikta drahjelp før valet. Medlemstalet har falle dei siste åra, og både politikarar og heile lokallag har hoppa av.

– Når det byrjar å rote seg til for eit parti, sviktar det gjerne på fleire felte samtidig. Så veit ein ikkje heilt korleis ein skal klare å komme seg ut av det, oppsummerer valforskar Bernt Aardal.

Partiet har gong på gong vakt rundt sperregrensa på målingane før val, men har tidlegare klart å mobilisere nok til å komme over. Også Grande trekte fram evna til å snu trenden då ho møtte til pressekonferanse om landsmøtet tidlegare i veka:

– Dette har eg vore med på nokre gonger før, så eg veit kva som skal til, sa ho.

Taper eigarskap til sakene

Men når det blir mykje negativ merksemd og interne kampar, blir det fort ein spiral som går nedover. Veljarane til Venstre er frå før lite lojale, og dei set seg fort på gjerdet når det går dårleg. Det viser målingane at dei òg gjer no, ifølgje Aardal.

Valforskaren peikar likevel på andre tal som bør bekymre Venstre like mykje: Partiet har tapt eigarskap til kjernesakene sine, ifølgje veljarundersøkinga frå stortingsvalet i 2017.

– Utfordringa for Venstre er at dei sakene som dei vil prioritere – skule, miljø og distrikt – er saker der dei står ganske svakt, seier Aardal.

Medan 23 prosent av veljarane i 2013 meinte Venstre hadde best miljøpolitikk, var det berre 9 prosent som meinte dette i 2017. Berre 4 prosent meiner Venstre er best på skule, mot 9 prosent fire år tidlegare. Det var òg berre 4 prosent som meinte Venstre hadde den beste distriktspolitikken, ifølgje veljarundersøkinga.

Aardal har inga oppskrift på korleis Grande og resten av Venstre kan bruke landsmøtet til å mobilisere sårt trengt entusiasme. Landsmøtet skal vere ein politisk verkstad og ei moglegheit til å få fram politikken – ein salsplakat overfor veljarane.

Det partiet kunne trenge no, er eit møte «på kammerset», meiner han.

Grande: Kan ikkje bli likt av alle

Grande hevdar sjølv ho kan tole å stå i stormen.

– Det er alltid ansvaret til ein leiar når det går dårleg. No er det mi oppgåve å vise korleis vi skal komme oss ut av det. Men eg har vore lærar, eg veit at det ikkje går an å gå inn i ei klasse og alle likar deg. Du må tole at nokon er usamde i korleis du utfører leiarjobben, seier ho til NTB.

Ho peikar på at partiet har tatt tak i kritikken om at partiet har vorte eit byparti. Eit eige utval har laga forslag som skal behandlast på landsmøtet, blant dei at ingen nye statlege arbeidsplassar skal lokaliserast i Oslo, opne for turistskatt i kommunane, sikre at alle europavegar skal ha gul midtstripe og lademoglegheiter for elbil i heile landet.

Redaksjonskomiteen har òg lagt opp til debatt om regjeringsforslaget til digitalt grenseforsvar, som mellom anna Unge Venstre meiner inneber masseovervaking av innbyggarane, og om skattlegging av oppdrettsnæringa.

