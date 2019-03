Venstre tar æra for nedsal i olje og gass

innenriks

– No er det rett nok heile regjeringa som står bak, men det er klart at Venstre har vore viktig for at regjeringa vart samde om at dette er rett å gjere, seier klima- og miljøminister Ola Elvestuen til NTB.

Nyheita som finansminister Siv Jensen kom med rett før opninga av landsmøtet til Venstre på Hell i Trøndelag, er kjærkommen for det kriseramma partiet. Venstre treng sårt nokre sigrar og moglegheiter til å vise fram gjennomslaga sine i regjeringssamarbeidet.

Derfor vart den tilsynelatande godt tima nyheita om at Statens pensjonsfond utland skal ut av selskap som berre driv med leiting og produksjon av olje og gass, teken imot med opne armar.

– Ikkje utan Venstre

Partileiar Trine Skei Grande hevdar deltakinga til Venstre i regjeringa var avgjerande for at avgjerda i det heile vart fatta.

– Dette hadde ikkje skjedd utan Venstre, seier ho til Dagens Næringsliv.

Finansminister Siv Jensen (Frp) slår likevel at avgjerda om å trekke oljefondet ut av reine produksjons- og leiteselskap berre har ei finansiell grunngiving. Ho understreka på ein pressekonferanse fredag at avgjerda ikkje har noko klimapolitisk grunngiving, sjølv om klimarisiko er vesentleg i eit finansielt perspektiv.

– Blir lagt merke til

Elvestuen er likevel mest opptatt av den klimapolitiske tydinga av avgjerda.

– Dette er den viktigaste klimaavgjerda vi har vorte samde om som ein del av regjeringa, seier han, og siktar til bjøllesau-effekten internasjonalt av investeringsstrategien til oljefondet.

– Avgjerda vil bli lagt merke til, på same måte som då vi trekte fondet ut av kolselskapa, seier han.

– Det er eit tydeleg signal til verda om at vi skal over i ei fornybar framtid, og at vi ikkje lenger har vilje til å investere i dei reine leite- og produksjonsselskapa. Det er med på å redusere Noregs risiko for oljeavhengnad, men det er berre ein del av det. Det andre er det vi seier til verda, seier han.

