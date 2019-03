Familien til Karoline Aadland set pris på medkjensla

innenriks

I ei melding via NTB opplyser kontaktpersonen til familien, Bjørn Richard Johansen, at dei fekk bodskapet om at Aadland var om bord i ulykkesflyet med sjokk og vantru.

Karoline Aadland var gift, men hadde ingen barn. Den næraste familien er no samla i Bergen.

– Familien set stor pris på engasjementet og medkjensla som kjem til uttrykk i omtalen av Karoline, men ber om mest mogleg ro til å omarbeide den ufattelege sorga og tragedien som har ramma dei, opplyser Johansen.

Måndag opplyser Utanriksdepartementet til Bergensavisen at 28-åringen frå Bergen er bekrefta død.

– Dei pårørande er varsla og har fått tilbod om konsulær bistand, seier pressetalsperson Ingrid Kvammen Ekker i UD.

Karoline Aadland var tilsett som økonomimedarbeidar i Røde Kors og har tidlegare arbeidd både i UNICEF og i Leger Uten Grenser. Ho hadde utdanninga si frå Noregs handelshøgskole i Bergen.

Aadland hadde òg oppretta og var leiar for stiftelsen SOMTO i Noreg. SOMTO står for «Somesha Mtoto», som er swahili, og betyr «Utdann et barn». Familien opplyser at SOMTO no vil bli gjort om til ein minnestifting for ho.

