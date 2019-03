Forlik etter storbrannen i Flatanger

innenriks

55 bygningar vart totalskadde og 70 personar heimlause etter storbrannen i 2014. Brannen kom mest truleg av gneistar frå ei kraftlinje.

Forsikringsselskapa Eika, Tryg, If og Sparebank 1 saksøkte NTE Nett og forsikringsselskapet deira, Gjensidige, for å ha vore ansvarlege for brannen.

I fjor vår vart NTE Nett frifunne i Namdal tingrett. Denne dommen vart anka til lagmannsretten, og regresskravet frå dei fire selskapa var på 80 millionar kroner.

Ankesaka skulle eigentleg opp i Frostating lagmannsrett neste veke, men partane har no inngått eit forlik.

– Vi er fornøgde med å ha inngått eit forlik i saka, seier informasjonsdirektør Jon Berge i If og talsperson for saksøkarane.

Innhaldet i forliket er ikkje kjent. Partane er samde om å halde det konfidensielt.

– Etter først å ha fått medhald i tingretten, er vi no tilfredse med at saka er avklart gjennom forlik. Slike prosessar er både tidkrevande og dyre. No kan vi ha fullt fokus på drift og videreutvikling av nettverksemda, og det kjennest godt, seier administrerande direktør Trygve Kvernland i ei melding til Trønder-Avisa.

