Frp avfeiar Venstres vedtak om klimaflyktningar

På landsmøtet i helga vedtok Venstre at partiet «vil jobbe for at klimaflyktningar kan oppnå flyktningstatus i Noreg».

– Det er klart at om vi ikkje får stoppa klimaendringane kjem vil til å sjå store folkeforflyttingar. Det må vi diskutere i FN, vi må lage definisjonar, seier Venstre-leiar Trine Skei Grande til NTB. Ho er open for tanken, men påpeikar at det ikkje finst nokon definisjon på kva klimaflyktningar er.

Men vedtaket set Venstre på kollisjonskurs med Frp. Innvandringspolitisk talsmann Jon Engen-Helgheim seier til Dagbladet at Venstre kan gløyme å få gjennomslag i saka.

– Det er heilt uaktuelt for Frp å i det heile tenke i dei banane som Venstre gjer no. Det verker som om Venstre berre leitar etter årsaker som kan gi flest mogleg menneske rett til opphald i Noreg, seier han.

– Dårleg vêr har vi alltid hatt, verda over. Du kan ikkje komme til Noreg berre fordi det er dårleg vêr der du bur. Og eg vil minne om at vi har dårleg vêr og flaum i Noreg òg, fortset han.

Han meiner Venstres tilnærming er «diffus, urealistisk og hjarterå» og er glad dei andre partia ikkje ligg på same linje som Venstre.

